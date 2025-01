Iltempo.it - Scuola, arriva la nuova maturità. Col 6 in condotta un esame in più

Latino al Classico, matematica allo Scientifico. E la discussione di un «elaborato critico» durante l'orale, nel caso di sei in. Parte il conto alla rovescia per l'di2025, con la prima prova - come sempre il tema di italiano - fissata per il 18 giugno. Lo schema dell'conclusivo previsto per le scuole superiori è quello dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle 8.30 di mercoledì 18 giugno 2025; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio; un colloquio multidisciplinare, «che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale» dei maturandi. Proprio in questa sede, si inserisce la novità legata alla: nel caso in cui il candidato abbia riportato allo scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi - rende noto il Ministero - il colloquio avrà anche a oggetto «la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe».