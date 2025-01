Ilgiorno.it - Salvamilano, la presidente di Assimpredil Regina De Albertis: “Situazione drammatica per l’occupazione nell’edilizia coi cantieri fermi”

Milano, 30 gennaio 2025 – Laurbanistica ed edilizia a Milano "è ormai praticamente bloccata da oltre un anno e mezzo" e tutto è destinato a generare "una grande preoccupazione per il futuro occupazionale" secondo ladiAnceDeintervenuta a un convegno sul Salva Milano organizzato da Forza Italia al Pirellone. "Milano - ha aggiunto - ha registrato negli ultimi tre anni una media di 10.000 notifiche preliminari di avvio del cantiere all'anno. Questezzazioni attivano una ricaduta in termini occupazionali che mediamente negli ultimi tre anni è stata, nella sola città di Milano, di poco più di 40.000 occupati nel settore di cui almeno il 50% proveniente da altri territori. Questo blocco perdurante comporta che da quest'anno in avanti vedremo le conseguenze in termini di drastica perdita di occupazione".