‘Pellegrini di speranza’ Mini-mostra al Diocesano

E’ un omaggio allo scultore imolese Germano Sartelli, nel centenario della nascita, il primo ‘Dialogo’ del Museodi Imola. L’esposizione di debutto di un percorso annuale da otto piccole tappe creato attorno al tema giubilaredi. Ecco, quindi, la‘Germano Sartelli (1925-2025). La Natura e il Sacro’, curata da Marco Violi e allestita nella Sala grande del Museo, visitabile dal 4 al 27 febbraio nei giorni e negli orari di apertura del polo museale. Nessun vernissage ma un fulcro espositivo che ruota attorno alla presenza di un’opera del museo, il bozzetto in legno d’ulivo per il Crocifisso della Chiesa di Santo Spirito di Imola datato 1974, in relazione con altri tre capolavori ospiti appartenenti a differenti periodi creativi. Dalla grande scultura in acciaio e legno realizzata nel 1998, e poi modificata dall’artista in varie fasi fino al 2014 (arrivata dalla collezione del figlio Lorenzo Orzi Sartelli, ndr), al modello in legno di ciliegio per il Crocifisso della Chiesa di Santo Spirito prestato da Natale Landi: "Le lamine d’acciaio ritagliato e ferito che compongono la scultura più rilevante si riservano uno spazio importante in quella natura che avrebbe potuto idealmente concepirle – fanno sapere dall’organizzazione –.