Calciomercato.it - Oltre 40 milioni per Theo Hernandez: offerta choc di un club di Serie A

Il terzino francese ha stroncato sul nascere ogni possibilità di approfondire i discorsi, prendendo immediatamente posizione: ecco cosa è successoIl brutto KO di Zagabria ha in parte ridimensionato il cammino europeo del Milan, costringendo la compagine di Conceiçao a passare per i play off per provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica in casa rossonera sono anche le tante indiscrezioni di mercato.40per, blitz inA: la risposta è già arrivata (LaPresse) – Calciomercato.italla ‘staffetta’ Gimenez-Morata, a prendersi le luci della ribalta nelle ultime ore sono state anche le indiscrezioni riguardanti il futuro di. Protagonista di una stagione lontana dai suoi standard, caratterizzata da tanti errori in fase difensiva e da pochi squilli dalla cintola in su, l’esterno mancino francese sarebbe finito nel mirino del Como.