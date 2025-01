Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, in gol Paonessa ed Elimoghale: bianconeri show con l’Italia Under 16 nel triangolare di Coverciano

di Fabio Zaccaria, a segno sia il bombersia Destiny: ecco il rendimento dei giovanicon la Nazionale16 nel Torneo dei Gironi diGrande impatto dei giovanidellantus16 sulla Nazionale: al Torneo dei Gironi, infatti, tanti elementi del gruppo di Grauso si sono messi in mostra nelorganizzato a. Nella prima giornata la Nazionale del tecnico Marco Scarpa ha riposato, lasciando il campo per la sfida fra Rappresentativa A e B. La partita fra le due rappresentative è finita 1-1 con la seguente vittoria ai calci di rigore per la Rappresentativa A. Protagonista indiscusso il portiere Emanuele Giaretta, decisivo con le sue parate nei tiri dal dischetto. Nella stessa partita ha anche preso parte Guglielmo Mosca, difensore centrale bianconero dal primo minuto mentre è subentrato subito ad inizio secondo tempo Federico Benassi, di ruolo centrocampista e glaciale dagli 11 metri.