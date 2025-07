Donald Trump firma la Big beautiful bill | Gli Usa nell’età dell’oro

Donald Trump firma il «Big, Beautiful Bill», una delle leggi di spesa più imponenti della storia americana, che mira a realizzare tutte le sue promesse elettorali, dal taglio delle tasse ai fondi per la sicurezza. Con questa mossa, l’ex presidente sottolinea l’obiettivo di creare ricchezza per la classe media e rafforzare i confini nazionali. L’America si prepara così a una nuova fase, fatta di ambizioni e sfide…

Donald Trump firma il « Big, beautiful bill », una delle leggi di spesa più costose della storia americana che cerca di contenere tutte le sue promesse elettorali, dal taglio delle tasse ai fondi per la lotta all’immigrazione. Il presidente ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge, nel South Lawn della Casa Bianca. La legge crea «ricchezza per la classe media e rafforza i confini», ha dichiarato Trump, sottolineando che l’America è entrata nell’«età dell’oro». «Abbiamo patito quattro anni di imbarazzo. Ma ora stiamo vincendo: siamo tornati, siamo di nuovo rispettati. I mercati finanziari sono ai massimi di tutti i tempi, e lo resteranno», ha detto Trump. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: donald trump firma - beautiful - bill - leggi

Elon Musk vs Donald Trump: il conto salato della One Beautiful Bill (BBB) - In un mondo dove i grandi protagonisti della scena globale si sfidano a colpi di idee e potere, il confronto tra Elon Musk e Donald Trump si fa sempre più acceso.

Donald Trump è riuscito a far approvare il "Big Beautiful Bill", la legge di bilancio che aumenta la spesa per la sicurezza, per la Difesa e per la produzione energetica e taglia, invece, Medicaid e i sussidi alimentari. Il provvedimento prevede, fra le altre cose, il t Vai su Facebook

ALTRO CHE DELIRI DI BRUXELLES SÌ ALLA MAXI LEGGE FISCALE USA CHE SEPPELLISCE IL «GREEN» (La Verità, Sergio Giraldo, 4 luglio 2025) L’articolo di Sergio Giraldo su *La Verità* celebra l’approvazione della “One Big Beautiful Bill” (BBB), la leg Vai su X