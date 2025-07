Erik il vigile del fuoco eroe | finita l’esercitazione salva 4 naufraghi nel lago

trasformata in un’azione di salvataggio che ha dimostrato il suo coraggio e la prontezza. Con il cielo plumbeo sopra di lui, Erik si è immerso nelle acque agitate del lago Lecco, dimostrando che anche in situazioni estreme, il vero eroe si riconosce dal cuore. La sua abnegazione ha salvato quattro vite innocenti, confermando che il coraggio non ha bisogno di grandi proclami, basta un gesto deciso e senza esitazioni.

Lecco – Il cielo sempre più nero, il vento che si alza all’improvviso, l’acqua del lago che si gonfia e il piccolo pedalò in balia delle onde sempre più grosse. A bordo, un giovane padre di quarant’anni e i suoi tre figli piccoli: 6 anni la più grande, 4 e 2 gli altri. La fine di una giornata di addestramento in trasferta sul lago d’Iseo, per Erik Riva, vigile del fuoco coordinatore di 45 anni in servizio al comando provinciale di Lecco, si è così trasformata in una vera e propria missione di salvataggio. Quando un pescatore lo ha informato dei quattro sul piccolo moscone in mezzo al lago, Erik con un collega è rimontato sul gommone che aveva appena ormeggiato, ha spinto il motore fuoribordo alla m assima velocità e ha diretto il timore verso i quattro naufraghi, sfidando la tempesta con raffiche di oltre 35 nodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erik, il vigile del fuoco eroe: finita l’esercitazione salva 4 naufraghi nel lago

