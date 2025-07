Come cambia Sesto San Giovanni | non solo Città della Salute tutti gli interventi di rigenerazione oltre le Falck

Sesto San Giovanni sta vivendo una vera rinascita urbana, oltre la celebre riconversione delle ex Falck. Decine di interventi di rigenerazione stanno trasformando capannoni abbandonati e aree dismesse in nuovi quartieri residenziali all’avanguardia. Questa città sta scrivendo una pagina storica, offrendo opportunità senza precedenti e un nuovo volto che unisce tradizione e innovazione. La metamorfosi di Sesto non si ferma qui: scopriamo insieme il suo futuro brillante.

Sesto San Giovanni (Milano) – Non solo la riconversione delle e x Falck. In corso, appena chiusi e alle porte ci sono decine di interventi di a gopuntura urbana, che stanno trasformando vecchi capannoni e terziario dismesso. Con un'offerta di residenziale mai vista prima nella storia della città. Così, per l'ex Enichem – 16mila metri quadri tra via Luini, Monte Santo e il cavalcavia Buonarroti – l'operatore è in fase di deposito del piano di bonifica e ha intenzione di aprire il cantiere tra pochi mesi. Qui sorgerà una torre faro di oltre 80 metri, che entrerà a pieno titolo nello skyline sestese.

