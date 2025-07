Futuro Raspadori squadra interessata in Serie A | la scelta del Napoli

Il futuro di Giacomo Raspadori si fa sempre più interessante, con il Napoli tra le principali pretendenti a portarlo in Serie A. La nostra squadra del cuore sta valutando attentamente questa possibilità, consapevole che il mercato estivo è ancora lungo e ricco di variabili. Tra trattative in corso e sogni di grande calcio, la scelta di Raspadori potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il prossimo campionato, aprendo scenari emozionanti e pieni di speranza.

Il Napoli e Giacomo Raspadori: un futuro ancora da scrivere tra le parti, consapevoli che da qui in avanti il mercato estivo è ancora molto lungo. Il calciomercato estivo è iniziato da poco meno di una settimana, in via ufficiale, ma in casa Napoli il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è nel vivo già da un bel po’. Due i colpi ufficiali – Luca Marianucci e Kevin De Bruyne – e altri due che potrebbero esserlo presto, ossia Sam Beukema e Noa Lang. Gli azzurri, però, vogliono continuare a rinforzare il proprio per organico per regalare ad Antonio Conte una rosa di alto livello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Raspadori, squadra interessata in Serie A: la scelta del Napoli

In questa notizia si parla di: raspadori - napoli - squadra - interessata

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

Il Bologna continua ad ambire a Giacomo Raspadori: per il Napoli potrebbe trattarsi di una carta da giocarsi in un eventuale affare per Ndoye, Beukema e Ferguson, ma gli azzurri non intendono "svendere" l'ex Sassuolo Il club partenopeo, secondo Il Mattin Vai su Facebook

Napoli-Genoa, tocca ancora a Jack. E si rivede anche Neres; C'è un motivo se l'Inter è interessata a Giacomo Raspadori; Raspadori, l’agente: «Juve e Marsiglia erano interessati, volevamo che andasse via».

Futuro Raspadori, squadra interessata in Serie A: la scelta del Napoli - Il Napoli e Giacomo Raspadori: un futuro ancora da scrivere tra le parti, consapevoli che da qui in avanti il mercato estivo è ancora molto lungo. Secondo informazione.it

Lookman-Napoli, Raspadori per abbassare il prezzo? Anellucci: "Mi risulta anche Mazzocchi" - Nelle ultime ore si parla di un interessamento dall'Arabia per Retegui, l'ex agente di Cavani, Claudio Anellucci, attraverso 1 Station Radio, ha evidenziato il suo punto di vista in merito: “Non conos ... msn.com scrive