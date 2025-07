Belluno tifosi tedeschi rubano il cartello della frazione Andrich come il nome del loro amato calciatore Il sindaco risarcito con 400 euro

Una scena sorprendente si è svolta nel Bellunese: alcuni tifosi tedeschi, appassionati di calcio e in visita in Italia, hanno rubato il cartello della frazione di Andrich, dedicato al loro idolo del Bayer Leverkusen. Ma la loro bravata si è conclusa con un gesto di riconoscenza, restituendo il cartello e lasciando un risarcimento di 400 euro al sindaco Fabio Luchetta. Un mix di passioni e umanità che ha catturato l’attenzione di tutti.

Hanno visto la scritta Andrich sul cartello stradale della frazione del comune di Vallada Agordina, nel Bellunese. E in onore del loro amato centrocampista del Bayer Leverkusen, tedesco, hanno pensato di rubarla come prezioso souvenir. Questa l’azione di alcuni tifosi della celebre squadra di calcio tedesca, di passaggio in Italia. In seguito al furto però il gruppo si sarebbe pentito. Così al sindaco Fabio Luchetta, riporta il Corriere della Sera, è stata recapitata una busta contenente quattro banconote da 100 euro e l’articolo del «Corriere delle Alpi» allegato. Un chiaro riferimento all’azione intrapresa. 🔗 Leggi su Open.online

