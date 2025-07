Ucraina l' Unicef | triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti | Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi

In un contesto di crisi senza precedenti, l’Ucraina si trova sotto assedio: l’Unicef denuncia un triplo aumento delle vittime tra i bambini, mentre Trump si impegna personalmente con Zelensky, promettendo aiuti cruciali per rafforzare la difesa aerea contro gli incessanti attacchi russi. La guerra continua a infuriare, con Kiev che resiste agli attacchi più intensi, segnando un capitolo drammatico di questa difficile battaglia per la sovranità e la pace.

La Russia continua a bombardare Kiev, dopo aver condotto nella scorsa notte l'attacco con il "numero più elevato di droni mai utilizzato in un singolo raid". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, l'Unicef: triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti | Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi

In questa notizia si parla di: numero - ucraina - unicef - triplicato

L’esercito russo conduce un attacco in Ucraina con un numero record di 355 droni - Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, l'esercito russo ha lanciato un attacco in Ucraina utilizzando un numero record di 355 droni.

Ucraina, triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti negli ultimi tre mesi; Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi; Leone XIV: “prego per le persone coinvolte nell’esplosione di un distributore di benzina nel cuore della mia diocesi”.

Ucraina: Unicef, “triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti negli ultimi tre mesi” - Tra marzo e maggio 2025, secondo la Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani dell’ONU, 222 bambini sono stati uccisi o feriti: un aum ... Secondo agensir.it

UNICEF: in Ucraina è triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti negli ultimi 3 mesi - UNICEF, comuicato stampa – Secondo i dati della Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite in Ucraina, il numero accertato di bambini uccisi o feriti in Ucraina fra il 1° marzo ... fai.informazione.it scrive