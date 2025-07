Il diritto di morire e la viltà di Stato

Il diritto di morire rappresenta uno dei dilemmi più complessi e delicati della nostra società. È lecito aiutare una persona a trovare la pace quando affronta sofferenze insopportabili? La politica, da anni, si trova sospesa in un dibattito acceso, tra rispetto della vita e compassione umana. La questione rimane aperta, lasciando spazio a riflessioni profonde sulla dignità e i limiti dell’intervento statale.

Fratelli d’Italia vuole escludere il fine vita dal Servizio sanitario: “Il denaro pubblico non paga il diritto a morire” - In un momento storico in cui il dibattito sul fine vita si fa sempre più acceso e complesso, Fratelli d’Italia propone una posizione provocatoria: escludere il fine vita dal servizio sanitario nazionale.

