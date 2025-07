Ufficiale | il calciatore nato nel 2008 al mondo si dirige in Italia

Una notizia che sta scuotendo il mondo del calcio: il talento nato nel 2008, già considerato il più costoso, sta per fare il suo debutto in Italia. L’Atalanta ha investito ben 16,4 milioni di euro per portarlo in Serie A, un investimento che promette di rivoluzionare il futuro dello sport. La sua presenza farà sicuramente parlare di sé e cambierà le regole del gioco. Scopriamolo insieme.

Dal 4 luglio Il giocatore più costoso nato nel 2008 farà il suo commercio in Serie A. Atalanta ha pagato € 16,4 milioni più bonus Per premiare Honest Ahanor lontano da Genova, eclissando la tassa che alla fine si estenderà, regolamentazione permettendo, per il Brasile Denner nel 2026. Una campagna con il senior Griffone era sufficiente per convincere La Dea a fare un calcio considerevole sul stellice a sinistra.

