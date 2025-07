Toni Kroos | La Serie A sta crescendo e Modric è speciale

Il calcio italiano sta vivendo un momento di rinascita, con protagonisti come Kroos e Modric che continuano a brillare sui campi di serie A. L’ex centrocampista del Real Madrid si racconta, condividendo il suo punto di vista sul ritorno delle squadre italiane e sulle potenzialità di Luka Milan. La sua esperienza e le sue paroleci invitano a riflettere sul presente e sul futuro del calcio italiano, che promette emozioni da non perdere.

L’ex centrocampista di Real e Germania (“Mi sono ritirato al top, non volevo vivere il tramonto”) ci racconta il calcio che ha lasciato: “Le squadre italiane sono tornate a un buon livello. L’Inter ha perso male, ma due finali di Champions sono un bel traguardo. Luka al Milan può fare la differenza. Ancelotti? L’offerta giusta al momento giusto”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toni Kroos: "La Serie A sta crescendo e Modric è speciale"

