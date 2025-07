Legnano rivoluzione al mercato | meno banchi e riqualificazione da 300mila euro

Legnano si prepara a una rivoluzione nel suo mercato cittadino, con un investimento di 300mila euro per riqualificare e rinnovare gli spazi. Dopo anni di declino, la nuova organizzazione mira a ridare vitalità e attrattiva all’area, riducendo gli stalli da 147 a 121 e regolamentando meglio gli spazi. Questa trasformazione rappresenta un passo deciso verso un futuro più vivace e ordinato. La situazione...

Legnano (Milano), 5 luglio 2025 – U n nuovo assetto generale per provare a ridare lustro a un mercato cittadino che negli anni ha perso smalto: dall’ultima settimana di giugno è divenuto operativo il lavoro di riorganizzazione degli spaz i del mercato, partito con la soppressione degli stalli non occupat i dagli operatori e la conseguente diminuzione degli spazi - da 147 a 121 - che punta a limitare la presenza degli spuntisti. La situazione dell’occupazione degli spazi attualmente vede assegnati, sui 121 posti disponibili, 99 per il mercato del martedì e 105 per quello del sabato. La riorganizzazion e ha condotto a eliminare gli spazi che si erano creati fra gli operatori e a distribuire le bancarelle in “isole”, nella maggior parte dei casi composte da quattro postazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, rivoluzione al mercato: meno banchi e riqualificazione da 300mila euro

