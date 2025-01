Sport.quotidiano.net - MotoGp, Acosta e la crisi Ktm: “Posso solo essere il più veloce possibile”

Bologna, 30 gennaio 2025 – Ktm va avanti, nonostante i debiti e lafinanziaria. È stata presentata la nuova moto dalla casa austriaca e in sella ci sarà ancora Pedro, il predestinato, che vivrà la sua prima stagione nel team ufficiale. Sperava in una situazione diversa il giovane pilota spagnolo, invece è capitato sulla moto principale proprio nell’anno in cui è scoppiata la bolla debitoria di Ktm, o meglio della casa madre, con quasi 3 miliardi di passivo e un piano fallimentare in corso di svolgimento. E proprio nell’ottica della riduzione dei costi, Ktm potrebbe uscire dal motomondiale tra il 2026 e il 2027 costringendoa guardarsi attorno alla ricerca di una moto competitiva. Intanto, il pilota è pronto a mettersi in gioco e andare il piùmentecon il mezzo a disposizione e il rischio di non avere grandi aggiornamenti nel corso dell’anno.