Sport.periodicodaily.com - Modena-Mantova: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre sono in lotta per blindare la salvezza e poi eventualmente guardare oltre.si giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Braglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani occupano la dodicesima posizione con 27 punti, ma il rendimento è sempre stato altalenante con vittorie, 12 pareggi e sei sconfitte. Sono quattro i pareggi nelle ultime cinque gare, mentre i tre punti mancano da sei giornate.I lombardi hanno un punto in più dei prossimi avversari e con un rendimento piuttosto simile. Particolarmente male ha fatto in trasferta la squadra di Possanzini con una sola vittoria.Vincere in Emilia consentirebbe allontanare la zona retrocessione.