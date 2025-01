Liberoquotidiano.it - Melania Trump, la nuova foto ufficiale: cosa rivela il confronto con quella del 2017 | Guarda

Il bianco e il nero, tailleur da manager, capelli sciolti, in piedi con le mani appoggiate sul vetro della scrivania nella Yellow Oval Room, che ne raddoppia la figura elegante, slanciata, in pantaloni e quell'obelisco sullo sfondo, a Washington e per George Washington, omaggio al primo presidente degli Stati Uniti e simbolo della capitale politica del paese. È questo l'insieme degli elementi che costituiscono il manifesto discelti per il ritrattodella First Lady di ritorno alla Casa Bianca. Leggendoli uno dopo l'altro questi segni creano un complesso di messaggi che valgono una dichiarazione d'intenti: questa volta non cammino dietro al presidente, ma di fianco. Per lo scatto è stata scelta la stessagrafa del ritratto del, Régine Mahaux, ma laFirst Lady prende le distanze dalla vecchia, che con il primo mandato del marito aveva consegnato agli archivi un'immagine assai più scontata.