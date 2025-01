Dailyshowmagazine.com - Massimo De Simone su Unplugged Playlist: tra Musica, Emozioni e il Palco di Casa Sanremo

In questa puntata diDeci racconta il suo ultimo singolo Sogni e Voglie, un brano che riflette sul cambiamento dei rapporti umani nell’era digitale. Dalle amicizie di una volta alle connessioni virtuali,condivide la sua esperienza personale e la nostalgia per un contatto più autentico.Parliamo anche della sua imminente partecipazione a, un’importante occasione che lo porterà nel cuore della settimana sanremese. Tra emozione e curiosità, ci racconta il suo percorso fino a questo traguardo.Infine, ci svela dettagli sul suo prossimo progettole, il brano Antimateria, e risponde alle nostre classiche tre domande, rivelando con chi vorrebbe duettare e su qualesogna di esibirsi.Un episodio da non perdere, tra, aneddoti e nuove avventure! L'articoloDesu: trae ildiproviene da Daily Show Magazine.