L’obiettivo del 2025 | nuova collaborazione con il sistema sanitario

Per i medici di famiglia che aderiscono al sindacato Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) il 2024 si è chiuso come l’anno che è stato caratterizzato dal loro sciopero. Una situazione piuttosto rara per questi professionisti, che è stato il segno di una situazione difficile e che, sperano, nelsarà migliore, come afferma Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vicesegretario regionale Fimmg. "Il 2024 è stato un anno più negativo che positivo. Da parte dell’Azienda Usl e della Regione, in più occasioni, abbiamo vistodi ridurre i nostri compiti e funzioni. E questo lo consideriamo un attacco al fondamentale rapporto tra medico e paziente: si è cercato di indebolire questo rapporto, cercando di creare figure sul territorio che lavorando a quota oraria entrasse in competizione con noi – dichiara –.