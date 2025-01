Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Robinson stecca, Anumba non c’è. Johnson è l’ultimo a mollare

Leggi su Sport.quotidiano.net

4,5. Il tabellino per una volta vuol dire zero, perché in una gara del genere erano importanti leadership e difesa. Entrambi sono parsi molto offuscati. Marini 5,5. Sembra il miglior difensore tra gli esterni e, non di rado, deve vedersela pure con Ogden, un lungo. Lo stoppa, ci prova, ma alla fine affonda assieme agli altri. Masciadri 5,5. Inizio tonico da numero 3 e prosecuzione non altrettanto efficace. 22 minuti con due tiri totali, 0 rimbalzi e 0 assist. Costeggia una partita complicatissima.5,5. È quello che va più vicino di tutti alla sufficienza e ha la miglior valutazione tra i giocatori riminesi. Si sbatte, segna anche canestri difficili e limita i pariruolo avversari. Il plus-minus mostra una temperatura polare (-30), JJ non è bastato. Simioni 5. La staffetta tra Vildera e Del Cadia, come quella tra Calzavara e Laquintana, non trova resistenza nella difesa di Rbr.