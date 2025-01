Israele rilasciati l’inviato del Sole 24 Ore e l’attivista Luisa Morgantini Erano stati arrestati a Hebron per violazione di zona militare

Leggi su Open.online

Sonodalla polizia israeliana Il giornalista Roberto Bongiorni, inviato del24 Ore, eed ex europarlamentare. I duearredall’esercito israeliano questa mattina a Tuba, vicino, in Cisgiordania. Il giornalista aveva pubblicato sul suo giornale, oggi, un’intervista al portavoce di Fatah., 84 anni, è la presidente di Assopace Palestina. I duefermati con l’accusa di essere entrati in una “”, quindi portati alla stazione di polizia della colonia di Kiryat Arba, i loro telefoni e pc sequestrati. Qualche ora più tardi, anche grazie all’intervento della ambasciata d’Italia a Tel Aviv e del Consolato a Gerusalemme, sono. Lo fa sapere la Farnesina.L'articolodel24 Ore e