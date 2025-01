Inter-news.it - Inter, due rientri importanti ad Appiano! Sorride Inzaghi – Sky

Leggi su Inter-news.it

Come anticipato dai colleghi di Sky Sport, oggi è stata una mattinata positiva in casa. Sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu si sono allenati con il resto dei compagni. LAVORO – Archiviata la vittoria roboante contro il Monaco e quindi l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, Simoneprepara con attenzione il derby di Milano in programma domenica pomeriggio. Come spiegato da Sky Sport con Andrea Paventi, adGentile continuano gli allenamenti in vista della stracittadina contro i cugini. A poco più di tre giorni dal derby della Madonnina, sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu hanno lavorato in gruppo per gran parte dell’allenamento. Segnale importante questo per il tecnico piacentino che, se tutto andrà per il verso giusto, saranno a disposizione per la gara contro il Milan.