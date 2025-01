Incidente a Washington Il pattinatore salvo grazie al cane il precedente l’ultima richiesta della torre all’elicottero | Atterra immediatamente – Il video

Leggi su Open.online

«Black Jack Three, puoi ritornare alla base?». Silenzio per qualche secondo. «Black Jack three, procedi. Ho bisogno che atterri», ripete il controllore di volo. Ancora silenzio. «». Sono le ultime parole, disperate, con cui ladi controllo del Reagan National Airport di Arlington, Virginia, tenta di scongiurare l’impatto tra l’aereo di linea CRJ-700 e un elicottero militare, che trasportava almeno tre uomini. Le telecamere di sorveglianza riprendono una palla di fuoco nella sera americana (sono circa le 21 ore locali). L’aereo – con a bordo 64 persone tra cui membrinazionale americana di pattinaggio artistico – si spezza e cade, insieme, nelle acque del fiume Potomac. Al momento sono stati recuperati i corpi di almeno 30 persone e il ritornello da parte dei vigili del fuoco è ormai lo stesso da qualche ora: «Non crediamo ci siano superstiti».