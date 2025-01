Ilrestodelcarlino.it - In autunno cittadini al voto. Quartieri, alle urne senza traino

Entro quest’anno, periodo indicato l’, si dovrà procedere al rinnovo dei dodici consigli di quartiere (per 144 consiglieri che svolgono gratuitamente il loro incarico) e c’è qualche preoccupazione perché per la prima volta nella storia di questo appuntamento elettorale a Cesena non verrà collegato ad alcun altra consultazione elettorale, utile per fare da, e quindi si accresce la possibilità di una scarsa partecipazione, già di per se pericolo incombente. Le ultime elezioni si tennero nel settembre del 2020 ancora in pena pandemia. Un ragione in più per preparare l’appuntamento per tempo come è avvenuto lunedì sera. In seguito della nomina di Sanzio Bissoni a capo del collegio dei presidenti di quartiere e della nomina in giunta dell’assessore delegato Lorenzo Plumari, amministrazione comunale e presidenti deisi sono confrontati sul percorso che porterà alla definizione del nuovo regolamento, al posto di quello attuale ritenuto non più adeguato, e nel secondo semestre dell’anno,elezioni dei consigli di quartiere.