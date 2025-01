Gaza, liberata la soldatessa Agam Berger in mezzo alle rovine di Jabalya. Gli altri due israeliani saranno rilasciati davanti alla casa di Sinwar - I video

Leggi su Open.online

Quello dellaisraeliana 20enneè stato un rilascio degli ostaggi in grande stile, come quello di sabato 25 gennaio. La “cerimonia” è avvenuta su un palco appositamentestito a, in uno spiazzo tra edifici rasi al suolo e accanto a miliziani di Hamas a volto coperto. La giovane dell’Idf, rapita dbase di Nahal OZ la mattina del 7 ottobre 2023, ha salutato la folla di fronte a lei prima di essere consegnata ai veicoli della Croce Rossa, che avevano nel frattempo raggiunto la località della liberazione. Nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio,liberati anchesette prigionieri in un «round aggiuntivo» rispettoscadenza settimanale finora mantenuta nell’ambito della tregua tra Hamas e Tel Aviv. Hamas e la Jihad islamica avevano accettato il rilascio di treprigionieridopo le tensioni dello scorso weekend, quando lo Stato ebraico aveva bloccato il passaggio dei civili palestinesi verso il nord della Striscia in risposta al doppio rinvio della liberazione della 29enne Arbel Yehoud.