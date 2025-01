Zonawrestling.net - Dynamite 29.01.2024 La Donna dall’Inferno

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal VBC Probst Arena di Huntsville, Alabama. Una serata che si apre con Will Ospreay in azione e che vedrà la Mercedes Mone difendere il TBS Championship nel main event.Will Ospreay vs Brian Cage (w/Lance Archer & Don Callis) (2,5 / 5) Match che inizia con Don Callis che mostra a Ospreay un video di Kenny Omega attaccato nel backstage. Cage approfitta della distrazione per attaccare alle spalle. L’incontro vede Cage dominare per lunghi tratti, ma Ospreay riesce a resistere nonostante le interferenze di Archer e Callis. Dopo alcuni scambi spettacolari, incluso un tentativo di Avalanche F-5 da parte di Cage, Ospreay riesce a proiettare Cage contro Archer e chiude con uno Styles Clash. Devo mettere un’insufficienza ad un match di Ospreay, penso che sia la prima volta della mia vita.