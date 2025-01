Lettera43.it - Dimissioni Santanchè, La Russa: «La decisione della Cassazione è un elemento di valutazione»

Mercoledì laha respinto la richiestadifesaministra del Turismo, Daniela, di spostare a Roma il procedimento che la vede indagata con altre due persone per truffa ai danni dell’Inps, in un filone dell’inchiesta su Visibilia. La decisinedi mantenere il procedimento a Milano potrebbe aprire un nuovo scenario sulledi. A farlo intendere è Ignazio La, suo stretto alleato, che interpellato dai giornalisti ha detto: «Credo che Daniela, quando ha detto che avrebbe valutato, può darsi che valuti anche questo. Però non l’ho sentita. Anzi me lo hanno appena dettosentenza. Non ci ho ragionato. Però certamente anche quello è undi. Se cambia qualcosa? È undi, ripeto».Danielaè sempre più isolata in FdIA seguitonotizia del rinvio a giudizio, davanti ai cronisti a Jaddah Danielaaveva ostentato sicurezza sulla propria permanenza all’interno del governo, dicendo: «Un pezzo del partito mi vuole fuori dal governo? Chissenefrega! Lanon mi abbandonerà mai».