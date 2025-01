Cinemaserietv.it - Come finisce il film A volte i segreti uccidono: fare i conti con un passato doloroso

Leggi su Cinemaserietv.it

Nel finale di A, Laura Parker scopre che Bree, la figlia data in adozione vent’anni prima, è una sociopatica pericolosa. Dopo aver ucciso un poliziotto e rapito Laura, Bree viene affrontata dalla figlia di Laura, Skylar. Le due si scontrano, permettendo a Laura di liberarsi e neutralizzare Bree, che viene arrestata e riportata nell’istituto psichiatrico.La trama ruota attorno a Laura Parker, che, da adolescente, aveva dato in adozione la sua figlia appena nata. Vent’anni dopo, vive felicemente con il marito Michael e la figlia Skylar. Un giorno, Bree, la figlia biologica, si presenta alla loro porta, affermando di essere stata adottata dalla famiglia Hogan. Laura accoglie Bree con entusiasmo, sperando di recuperare il tempo perduto. Tuttavia, Bree si rivela essere una sociopatica manipolatrice, disposta a tutto per ottenere ciò che desidera.