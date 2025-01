Formiche.net - Chi è Claudio Casini, nuovo rappresentante della Commissione europea a Roma

è stato nominato iericapoRappresentanza. Lo ha annunciato l’esecutivo comunitario in un comunicato, specificando che la data di decorrenzasua nomina sarà stabilita in un secondo momento. Il funzionario è attualmente distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri come negoziatore principale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ruolo che lo rende responsabile per la gestione delle relazioni con l’Unionee, secondo la, “dimostra la sua capacità di gestire negoziati complessi e di ottenere risultati di grande impatto”.Il curriculumha lavorato per oltre dieci anni al Segretariato generale. In precedenza è stato capo dipartimento alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unionea Bruxelles, nonché membro del gabinetto di due ex commissari.