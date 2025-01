Inter-news.it - Champions League, le 4 possibili avversarie dell’Inter al sorteggio ottavi: anche Juventus e Milan!

L’Inter può pescare aldeglidi finale dilao il. Per saperlo bisognerà attendere il 21 febbraio, ma innanzitutto bisogna vedere dopodomani (venerdì) la prima urna, quella degli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta. Dove, nel lato di tabellone dei nerazzurri, potrà essere doppio derby (italiano e olandese) oppure sfida incrociata. Di seguito come funzionerà il nuovo meccanismo.– QUALIFICATE DIRETTE AGLILiverpool 21Barcellona 19Arsenal 19Inter 19Atlético Madrid 18Bayer Leverkusen 16Lille 16Aston Villa 16– PARTECIPANTI ALSPAREGGITESTE DI SERIEAtalanta 15Borussia Dortmund 15Real Madrid 15Bayern Monaco 1515PSV Eindhoven 14PSG 13Benfica 13NON TESTE DI SERIEMonaco 13Brest 13Feyenoord 1312Celtic 12Mster City 11Sporting CP 11Club Brugge 11In grassetto lefra le squadre qualificate agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.