Juventusnews24.com - Cassano critico: «Indipendentemente dalla posizione in classifica, la Juve cambierà. Thiago Motta ha disintegrato tre giocatori»

di RedazionentusNews24, ex calciatore, ha commentato le cose che non funzionano nellantus di: le sue dichiarazioniAntonioha commentato ai microfoni del podcast Viva el Futbol le tante, troppe cose che non funzionano nellantus di. Di seguito le parole dell’ex calciatore sulla situazione in casa bianconera:PAROLE – «se arrivi quarto, arrivi quinto, io penso che cambieranno perché vedo una non squadra. Quest’anno esclusi i ragazzini, perché poi i ragazzini con l’entusiasmo vanno avanti, stanno facendo male tutti. Allora significa che l’allenatore non ha attecchito, non stai migliorando i, anzi stai deprezzando tanti. Ci sono treche lui sta disintegrando: uno, l’ha deprezzato clamorosamente, ovvero Douglas Luiz; sta disintegrando Vlahovic e il disastro che fata facendo con Koopmeiners.