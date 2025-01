Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone Stagione 2 – nuove mappe, modalità e il letale Operatore Vortex

La2 diofOps 6 eè finalmente disponibile, introducendo un’ondata di nuovi contenuti, tra cuiinedite per tutte lee l’arrivo dell’.Questa nuovaoffre un ricco aggiornamento che include sei, cinque dedicate al multiplayer e una per laZombi. Tra le location disponibili al lancio troviamo Bounty, ambientata in un attico di lusso trasformato in un covo criminale, Dealership, che porta il combattimento in una concessionaria di auto di lusso, e Lifeline, che offre scontri ravvicinati su uno yacht in fiamme. Maggiori dettagli su questesono disponibili sul blog ufficiale diof, insieme al trailer dedicato.Battle Pass e contenuti esclusiviCellIl Battle Pass della2 include oltre 100 ricompense, tra cuiskin, progetti per equipaggiamenti, armi di base e altro ancora.