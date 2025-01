Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Tottenham piomba su Noah Okafor. La richiesta di Zlatan Ibrahimovic

resta in uscita suldel: si fa avanti ilfissa il prezzo.resta in uscita dale dopo l’annullamento della trattativa con il Lipsia, per via della condizione fisica dell’attaccante svizzero che non aveva convinto lo staff medico del club tedesco, a bussare alla porta del Diavolo è una squadra di Premier League, che è in estrema difficoltà: stiamo parlando del. Gli Spurs, infatti, starebbero osservando la situazione legata all’ex centravanti di proprietà del Salisburgo per rinforzare il proprio attacco. La situazione vede, quindi, il club inglese interessato allo svizzero, nonostante l’annullamento della trattativa con il Lipsia per via di una condizione fisica non ritenuta adeguata (si è visto anche nella gara di Champions con la Dinamo, visto che il suo ingresso è stato disastroso).