Bce taglia nuovamente il tasso guida di 025 punti al 275%

Roma, 30 gen. (askanews) – La Banca centrale europea hato i tassi di interesse per tutta l’area euro, nella misura di 0,25percentuali. Quello che di fatto resta il riferimento chiave – ilsui depositi parcheggiati dalle banche commerciali presso la stessa Bce – scende così dal 3% al 2,75%, minimo dal febbraio del 2023 (quando era al 2,50%). Ilsulle principali operazioni di rifinanziamento cala al 2,90%, mentre ilsulle operazioni di rifinanziamento marginali cala 3,15%. La decisione è in linea con le attese dominanti e avviene mentre l’istituzione monetaria si trova ad operare in un contesto di economia in peggioramento: proprio oggi Eurostat ha riportato che nel quarto trimestre la crescita economica dell’area euro è rimasta al palo, con un Pil invariato rispetto ai tre mesi precedenti.