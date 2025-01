Cinemaserietv.it - Avengers: Doomsday, Cumberbatch ritratta su Doctor Strange: “Non credetemi quando parlo!”

Leggi su Cinemaserietv.it

A quanto pare,tornerà sugli schermi ben prima di quanto preventivato: Benedict, interprete dello Stregone Supremo Marvel, ha infatti dichiarato, in un’intervista rilasciata il 29.01 a Business Insider che, contrariamente a quanto affermato in una precedente cover story di Variety, il suo personaggio apparirà effettivamente già in, preossimo film degli, diretto dai fratelli Russo, così come il successivo, Secret Wars.Ecco le parole dell’attore, riportate da Yahoo News:“Mi sono sbagliato, nel prossimo ci sono! Non credete mai alle cose che vi dico!”Interpellato sulla sua carriera Marvel,aveva dichiarato, pochi giorni fa, a Variety, come il suo personaggio non avesse più un ruolo nella storia di, a seguito del restyling narrativo successivo all’estromissione dal MCU di Jonathan Majors e del suo Kang, con conseguente ritorno – in nuova veste – di RDJ nei panni di Dottor Destino.