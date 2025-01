Addio letti perfetti benvenuto charming chaos | quando il disordine è un’arte

Leggi su .com

Life&People.it Ci sono due tipi di persone: quelle che rifanno il letto ogni giorno e quelle che lo lasciano in, ognuno ha le proprie opinioni su questo rituale mattutino. Alcuni non potrebbero mai uscire di casa senza averlo riordinato, mentre altri lo fanno senza pensarci troppo. C’è chi considera il letto sfatto un segno di libertà e chi crede che rifarlo porti benefici per la salute mentale. Internet è pieno di articoli e discussioni sui meriti dell’abitudine di rifare il letto, e ciò che potreste notare, nel caso in cui vogliate approfondire l’argomento, è che i presunti benefici del rifare il letto seducono le persone che traggono conforto dall’imporre ordine nelle loro vite. E le ragioni per non rifare il letto convincono le persone che il mondo sia dominato dal caos e che non apprezzano l’ordine assoluto.