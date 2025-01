Gamberorosso.it - "A maggio debutta la nostra Chianti Week". Il Consorzio svela i piani per conquistare i consumatori più giovani

Il suo debutto ufficiale sarà aLovers & Rosso Morellino, la manifestazione che andrà in scena il 19 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze, ma il nuovo direttore delViniSaverio Galli Torrini ha già chiari gli obiettivi per il suo nuovo ruolo: più business e meno narrativa, possibilmente con il via libera alla Gran Selezione entro l'anno, così come ci ha raccontato nell’intervista che segue. D’altronde è stato scelto proprio per il suo approccio laico: nelle sue diverse esperienze manageriali - in enti pubblici e privati - non ha fino ad ora ricoperto altri ruoli nel mondo del vino.Cosa porterà delle sue precedenti esperienze lavorative nel settore vitivinicolo?Porterò una visione più manageriale e meno tecnica, che è il motivo per cui il Consiglio di amministrazione mi ha affidato questo incarico.