Voli in Italia e all’estero, ecco i giorni nei quali si spende di meno

Ci sono davvero periodi dell’anno in cui è più conveniente prenotare un volo aereo e le offerte sono migliori? Possiamo trovare differenze sostanziali tra gli acquisti fatti di prima mattina o di pomeriggio? O tra un giorno della settimana e l?altro? Sono molti i viaggiatori che si pongono queste domande e il potente motore di ricerca die hotel www.jetcost.it ha cercato di rispondergli: dopo aver analizzato il prezzo medio deinazionali (con aeroporto di partenza e di arrivo in), deieuropei e deia lungo raggio (destinazioni extraeuropee) negli ultimi 12 mesi, ha individuato il mese, il giorno e l’ora più convenienti per prenotare un volo e ha riscontrato che ci sono davvero grandi differenze! 1. Qual è il giorno migliore della settimana per prenotare un volo?–nazionaliI prezzi medi mostrano che il martedì e il mercoledì sono ipiù economici per prenotare un volo da e per l’, con un prezzo medio di 134 euro, mentre il venerdì e la domenica sono ipiù costosi, con un prezzo medio di 137 euro.