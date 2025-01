Liberoquotidiano.it - Thiago Motta immaturo, Sergio Conceiçao già nel pallone

Nella 22esima giornata il testa a testa tra Napoli e Inter infiamma ancora una volta gli animi degli amanti di questo sport e soprattutto i tifosi delle due compagini. Quella di Conte che annienta al Maradona la Juventus e quella di Inzaghi che si esibisce al Via del Mare di Lecce rifilando un secco 4-0 alla squadra di Gianpaolo. Della esibizione dell'Intera Lecce, oltre ad una netta superiorità, c'è da esaltare ancora una volta la maturità della squadra che evidenzia velocità, fluidità di gioco e soprattutto facilità nell'andare a rete ora che anche Lautaro è ritornato al massimo della forma. Sicuramente una rivale per chiunque voglia lottare per lo scudetto, che Conte definisce bella mediaticamente al contrario della sua squadra che non si da mai per vinta e reagisce a qualsiasi avversità.