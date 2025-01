Romadailynews.it - Stati Uniti: edifici simbolo di New York celebrano Capodanno cinese

L’Empire State Building illuminato di rosso nella citta’ di New, negli, ieri 28 gennaio 2025. Il palazzo e il One World Trade Center, due deglidella citta’, si sono illuminati di rosso ieri sera per celebrare il. Il One World Trade Center illuminato di rosso nella citta’ di New, negli, ieri 28 gennaio 2025. L’Empire State Building e questo palazzo, due deglidella citta’, si sono illuminati di rosso ieri sera per celebrare il. Agenzia Xinhua