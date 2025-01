Spazionapoli.it - Secco “no” del Napoli: Conte chiude immediatamente alla cessione!

Ultimissime Calciomercato– Il club azzurro ha deciso di non cedere un noto giocatore nel mercato di gennaio. Il mercato di gennaio sta per volgere al termine, ma in casaè ancora tempo di lavori in corso. Ladi Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato un buco enorme nella rosa di Antonio, la quale necessita di essere rinforzata. Al tempo stesso, però, va prestata massima attenzione anche al mercato in uscita. Non a caso, un azzurro sarebbe finito nel mirino di un noto club.Raspadori “intoccabile” per il: allontanata l’AtalantaGiacomo Raspadori continuerà a vestire la maglia delfino a giugno. A lungo, si è parlato di una possibilea gennaio che però con ogni probabilità non verrà messa a segno. Dopo la rete vincente contro il Venezia, il futuro dell’ex Sassuolo è cambiato.