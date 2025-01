Isaechia.it - Sanremo 2025, Carlo Conti svela come ha scelto i co-conduttori: “Chi è il primo a cui ho pensato e a chi l’ho detto solo all’ultimo”

Mancanopochi giorni alla nuova edizione del Festival di, che prenderà il via a partire dal prossimo 11 febbraio su Rai Uno con la conduzione di.Il presentatore, intervistato dal settimanale Chi, ha parlato proprio del festival e diaffronterà queste cinque impegnati e serate, durante le quali sarà affiancato da grandi nomi dello spettacolo e della musica, che ha così commentato:Mahmood è stato ilnome che ho. Ci siamo incontrati a settembre per i Tim Music Awards e hoche con lui sul palco mi diverto sempre. È un ragazzo scherzoso, intelligente. Ho tenuto in caldo questa idea e poi, quando è venuto in concerto a Firenze, siamo andati a cena insieme. Ha accettato subito. Con Alessia Marcuzzi abbiamo fatto Tale e quale show, i David di Donatello e, nella logica di iniziare il Festival con duee di chiuderlo con due, hoa lei e Cattelan per la finale di sabato.