Pronosticipremium.com - Roma, rebus Soulé: il Napoli bussa a Ghisolfi

Leggi su Pronosticipremium.com

La giornata di oggi 29 gennaio è di vigilia per la. Reduci dalla vittoria per 2-1 con l’Udinese in trasferta, infatti, i giallorossi si devono lasciare alle spalle momentaneamente il campionato. Già, perché il focus passa sull’Europa League, competizione tanto cara alla società per prestigio e non solo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per i playoff di Coppa UEFA, grazie all’ultimo turno della fase a girone unico. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma domani alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico da mettere al tappeto.Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per concludere in bellezza questa sessione invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florentvuole aggiungere all’organico alcuni pezzi pregiati, in grado di dare da subito il loro apporto qualora chiamati in causa.