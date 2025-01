Righini incontra Serafin | Chiediamo alla Commissione Europea più flessibilità

Leggi su Ilfaroonline.it

Bruxelles, 28 gennaio 2025 – L’assessore al Bilancio, alle Politiche agricole eProgrammazione economica, Giancarlo, hato questo pomeriggio a Bruxelles il commissario europeo agli Affari economici Piotrnell’ambito dell’iniziativa denominata EURegions4cohesion. La Regione Lazio, infatti, ha sottoscritto, insieme con altre 144 Regioni europee di 17 Stati membri, un appello indirizzato al vicepresidente esecutivo dellaUe e commissario per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, per ribadire l’importanza di considerare i territori come interpreti fondamentali nell’attuazione delle politiche comunitarie.In mattinata l’assessoreha partecipato, insieme con la delegazione della Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca, all’incontro con la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, e alcuni europarlamentari dell’Italia Centrale, a una riunione presso gli uffici della Regione Lazio a Bruxelles con l’obiettivo di fare il punto sul futuro della nuova politica di coesione