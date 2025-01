Ilrestodelcarlino.it - Paolo Nori ricorda in un libro il poeta Raffaello Baldini

Si intitola "Chiudo la porta e urlo" ilpresentato oggi alle 18 alle Librerie Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio. Un testo di(foto) che, grandema non molto conosciuto, che scrive nel dialetto di Sant’Arcangelo di Romagna.attraversa l’avventura poetica diquasi come non ci fosse altro intorno, di sé facendo il filtro di una bellezza che viene su come da un fontanile e fa paura, perché ci lascia straniti. Ecco che l’immaginazione disi scioglie dentro quella di, fatta com’è di caratteri e di accadimenti apparentemente minimi: i morti che "non dicono niente e sanno tutto", gli uomini che invece di calarsi gli anni se li crescono, lo stare lì di una donna davanti alla circonvallazione per guardare "che passa il mondo".