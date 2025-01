Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Juve-Benfica 0-2: Disastro Thiago Motta, Vlahovic irrecuperabile, Kokcu illuminante

Leggi su Calciomercato.it

Lee ildintus-0-2: brutta sconfitta dei bianconeri, cone Conceicao che deludono ein difficoltà.È unl’ultima partita della prima fase di questa Champions League per lantus, che chiude con una sconfitta davanti al proprio pubblico e senza trovare la rete. Vince ilper 2-0 e la squadra diesce tra i fischi.0-2:– Calciomercato.it (LaPresse)Il primo tempo della partita è caratterizzato da una dellentus peggiori della stagione. Squadra completamente spaccata,che ha vita facile sia in fase offensiva sia in fase difensiva. L’infortunio di Kalulu si tramuta immediatamente in un gol subito, ma soprattutto la squadra dinon ha mai trovato le spaziature giuste e un minimo di solidità.