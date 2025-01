Ilrestodelcarlino.it - Messaggi hot all’alunna 13enne: il prof è indagato, ma insegna nella stessa classe

Ferrara, 29 gennaio 2025 - L’indagine è chiusa, l’atto (già notificato) è del 13 gennaio. Poco meno di un mese prima – il 16 dicembre – i carabinieri si presentarono prima a scuola poi a casa, per sequestrare telefonino, tablet, agenda e un compito indella parte lesa. Una ragazzina di nemmeno 14 anni di una scuola media ferrarese. Per tutto questo tempo lui, il docente (48 anni) finito sotto inchiesta per adescamento di minori, ha continuato (così oggi) are nel plesso e soprattuttofrequentata dparte lesa. “La situazione – spiega Bruno Di Palma, direttore generale dell’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna – era comunque presidiata dal dirigente scolastico:c’è sempre stata una compresenza con altri docenti per evitare che ci fossero problemi da quando sono emersi i fatti contestati”.