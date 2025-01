Pronosticipremium.com - Mercato Roma: l’agente di Zalewski a Trigoria, Mikautadze snobba i giallorossi

Fra trattative serrate e ribaltoni improvvisi, ildelladi questi ultimi giorni si prospetta decisamente caotico, con Ghisolfi chiamato a più di un colpo per far felice Ranieri. La questione vice Dovbyk imperversa, così come quella del sostituto di Hermoso, e mentre Casemiro propende per il no ai, occhio anche alla situazione: che il polacco sia fuori dai piani del club è risaputo, con un rinnovo di un contratto in scadenza neanche preso in considerazione, e dunque è via libera alla cessione già a gennaio per cercare di monetizzare.La notizia lanciata da Gianluca Di Marzio è l’arrivo deldel giocatore a, proprio per sbloccare l’addio immediato e parlare con la società dello offerte sul piatto. Due sono le strade per il futuro del polacco: il Marsiglia lo vuole a titolo definitivo, ed è infatti la soluzione preferita dellaper risolvere definitivamente la situazione (chiede 5 milioni);preferirebbe invece l’Inter, che però propone un prestito per sostituire Buchanan che renderebbe necessario un rinnovo del contratto in scadenza a giugno.