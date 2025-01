Meloni e il caso Almasri | In gioco la sicurezza dell’Italia no passi indietro La sorella Arianna | Alcuni vogliono solo perpetuare il loro potere

Leggi su Open.online

All’«avanti a testa alta» con in mano la comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, la premier Giorgiaribadisce la sua posizione in merito alsui social. «Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni», ha scritto la presidente del Consiglio sul suo profilo di X. «Quando sono inladella Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per. Dritti per la nostra strada». Le accuse di favoreggiamento e peculato, scaturite dalla denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti, sono state etichettate dal centrodestra come «giustizia a orologeria». E una sorta di “escalation” nello scontro che da mesi contrappone magistratura e governo.Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni.